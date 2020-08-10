Липецк, , 14:21 — REGNUM В Липецкой области в рамках выполнения поручения Президента России будет создан Центр управления регионом. Как сообщает ИА REGNUM, о запуске новой информационно-аналитической платформы сообщил глава региона Игорь Артамонов на совещании 10 августа.

«Мы провели большую работу и запускаем ЦУР Липецкой области в числе первых регионов в стране. Структура даст возможность качественнее работать с жалобами населения, отслеживать различные сложные ситуации в муниципалитетах и максимально быстро на них реагировать», — рассказал Игорь Артамонов.

Центр управления регионом позволит оперативно отслеживать проблемы, возникающие в области. Данные будут собираться от жителей из различных источников — от звонков в экстренные службы до жалоб и обращений в социальных сетях. Это позволит отслеживать и решать проблемы населения в режиме онлайн.

Над проектом совместно будут работать администрации области, Минкомсвязи РФ и АНО «Диалог». Средства на создание Центра управления регионом выделяются из федерального бюджета.