Нальчик, , 14:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов на особо крупную сумму. Обвиняемыми является руководство двух компаний — «Грин Лайн» и «Элита». Общая сумма сокрытых ими от государства платежей в налоговую службу превышает 800 млн рублей, сообщили 10 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

Первая компания, занимающаяся оптовой продажей металла, в период с 2017 по 2019 год уклонилась от уплаты НДС на общую сумму свыше 342 млн рублей. Вторая, основным видом деятельности которой указана оптовая торговля чистящими средствами, — включила в налоговые декларации за 2018 год заведомо ложные сведения и скрыла от налоговой более 463 млн рублей в виде НДС.

В настоящее время ведется следствие, виновникам грозит до шести лет лишения свободы.