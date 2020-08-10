Москва, , 14:20 — REGNUM Министерство здравоохранения России попросили не торопиться с государственной регистрацией вакцины «Гам-Ковид-Вак2» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. С такой просьбой обратилась Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), пишет «Фармацевтический вестник».

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В АОКИ считают, что нужно подождать до момента, когда вакцина успешно пройдет все стадии клинической разработки. Она еще находится в исследовании фазы I—II , завершить которое планируется только к 31 декабря 2020 года. Поэтому нет оснований делать заключения об эффективности вакцины.

В письме подчеркивается, что ускоренная регистрация вакцины от коронавируса не сделает Россию лидером в гонке вакцин, она лишь «подвергнет ненужной опасности конечных потребителей».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может стать первой страной, которая произведёт вакцину от коронавируса.

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