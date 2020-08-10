Москва, , 14:20 — REGNUM Правила и характер отдыха в Турции изменились из-за угрозы эпидемии в этой стране. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Такого количества дискотек, тусовок, в этом году, как раньше не будет. Но это не значит, что они сведены до нуля. Они более малочисленные, но выбор все равно остаётся», — сказала Ломидзе.

По её словам, на данный момент в Турции запрещена полная загрузка отелей, а также мест развлечения и массового отдыха.

«Ограничено также количество лежаков на пляжах. Это ограничение имеет место быть. Я не уверена, что это показатели не полноценного отдыха, так людям даже просторнее и комфортнее», — заявила глава АТОР.

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