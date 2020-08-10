Сеул, , 14:14 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai планирует создать новую марку Ioniq. Об этом сообщает издание The Korean Car Blog.

Под новой маркой автопроизводитель будет выпускать электрокары. Уже анонсированы три новые модели (Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7), которые будут выпущены до 2024 года. Стоит отметить, что нечетными индексами маркируются кроссоверы, а чётными — легковушки. Все три электрокара будут собраны на модульной электрической «тележке» E-GMP.

Напомним, Hyundai Motor представил стратегию, согласно которой бренд намеревается к 2025 году реализовывать 10% электрокаров от общего объёма продаж на мировом рынке машин с электродвижком.

Напомним, в июле нынешнего года дилеры Hyundai в РФ продали 14 319 машин южнокорейской марки — на 3% больше, чем в июле прошлого года.

Читайте также: В сети появились фото новой Hyundai Tucson