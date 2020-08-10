Нур-Султан, , 14:07 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Казахстане удалось остановить, заявил 10 августа официальный представитель министерства здравоохранения республики Багдат Коджахметов на брифинге.

По его словам, критический период в стране миновал, но успокаиваться еще рано. Представитель минздрава добавил, что на следующем этапе планируется продолжить снижение заболеваемости. Коджахметов также призвал жителей республики соблюдать санитарные требования.

Отметим, по состоянию на 10 августа в Казахстане выявили 99 442 случая заражения коронавирусом, выздоровели 72 523 человека, скончались 1058 пациентов.

Читайте также: Россия и Казахстан планируют запустить производство вакцин от коронавируса