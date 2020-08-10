Севастополь, , 14:06 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 10 августа в пресс-службе правительства города-героя.

«Двое из заболевших — пенсионеры, трое — люди среднего возраста. Одна из пациенток заболела после поездки на отдых в пгт Мирный; ещё одна контактировала с заболевшим ранее человеком; в остальных случаях источники заражения устанавливаются, идут эпидрасследования», — сообщили в пресс-службе.

За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 386 человек. Выздоровели 312 человек, 11 человек скончались. В больницах остаются на лечении 52 человека.