Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 10 августа.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 11 по 13 августа 2020 года сохранится чрезвычайная пожароопасность в юго-восточных районах Ростовской области. В остальных муниципальных образованиях сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.

Жителей Дона призвали к неукоснительному соблюдению правил противопожарного режима и воздержаться от разведения костров на природе.