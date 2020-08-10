Кампала, , 14:06 — REGNUM В Уганде в воскресенье, 9 августа, подтвердили еще одну смерть пациента от осложнений COVID-19, в результате чего общее число скончавшихся в стране достигло семи. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Уганды.

В соответствии с заявлением, покойная 49-летняя гражданка Уганды имела в анамнезе астму и туберкулез.

По словам доктора Генри Мвебесы, генерального директора службы здравоохранения, женщина явилась в частное медицинское учреждение в Вакисо 6 августа с симптомами заражения коронавирусом, однако после того, как у нее подтвердили заражение коронавирусом, врачи не успели помочь ей.

В заявлении также говорится, что в стране за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число достигло 1283. Число выздоровевших, по данным минздрава, сейчас составляет 1115 человек.