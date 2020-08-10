Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Иск депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к главе попечительского совета Медиагруппы «Патриот», известному ресторатору Евгению Пригожину рассмотрел 10 августа Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Еще до начала рассмотрения думский депутат отказался от своего иска, что стало основанием для прекращения судебного производства.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Причиной недовольства депутата стала публикация интернет-издания «Инфореактор» от февраля 2020 года, в которой утверждалось, что Рашкин якобы «получил от беглого олигарха два миллиона евро», которые якобы предназначались «на создание отдельного молодежного движения КПРФ». В материале делался вывод, что это «подкуп политиков».

Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Валерий Рашкин в своем исковом заявлении к редакции «Инфореактора», Марине Никитиной, ООО «НОВИНФО», а также главе попечительского совета Медиагруппы «Патриот», в которую входит упомянутое издание, требовал признания распространенных в СМИ сведений порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Рашкин также требовал от редакции «Инфореактора» и Евгения Пригожина публично опровергнуть распространенные изданием утверждения и опубликовать в интернете сообщение о принятом судебном решении.

Однако затем в судебное заседание от истца поступило письменное заявление, в котором он отказывается от заявленных требований.

На заседание суда сам Рашкин не явился, в отличие от представителей ответчиков. Адвокат Рашкина подтвердил суду, что его доверитель действительно отказывается от заявленных исковых требований.

Сторона ответчиков, в том числе представители Евгений Пригожина, не возражали против принятия отказа истца от исковых требований.

«Суд производство по делу прекратил», — резюмировали в судебной пресс-службе.

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