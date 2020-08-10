Москва, , 14:07 — REGNUM В сезон 2020 года в России выехать на отдых заграницу могут до 5 млн человек. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы пока не знаем, какие еще страны откроются. Кроме того, мы видим рост спроса на зарубежном направлении в самостоятельном сегменте. Есть оживление самостоятельно потока. С учетом погрешности, мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне поток может составить около 4,5−5 млн человек», — сказала Ломидзе.

При этом глава АТОР призналась, что данные цифры являются оптимистическим прогнозом.

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