Москва, , 13:54 — REGNUM За месяц в России почти на треть увеличилось количество компаний, которые ищут сотрудников. Так, согласно исследованию сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», их число с июня по июль выросло на 31%.

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Самый значительный рост пришёлся на организации, размещающие вакансии в сфере культуры и образования — 37%, в торговле — на 35%, а в сфере услуг — на 34%, пишут «Известия».

Больше всего новых предложений на рынке труда появилось в отраслях рекламы, маркетинга и PR. Их рост в июле по сравнению с первым месяцем лета составил 84%. В области финансов и страхования доля вакансий увеличилась на 67%. Количество вакансий продавцов-консультантов выросло на 30%, менеджеров по продажам — на 24%, а продавцов-кассиров — на 27%.

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Предложений для выпускников и студентов в июле стало на 31% больше, чем месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июня только в базе данных центра занятости Москвы появились пять тысяч новых вакансий. Отмечается, что рост числа новых вакансий произошёл из-за снятия ограничительных мер безопасности, которые связаны с пандемией коронавируса.

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