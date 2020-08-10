Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 августа выздоровели после заражения коронавирусом 85 985 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Врач (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 110 997 человек, более 77,46% уже выздоровели.

За сутки в округе выявили 792 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны по выздоровлении 316 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Чувашии — 67 человек, в Пензенской области — 44, в Саратовской области — 41, в Пермском крае — 36, в Мордовии и Нижегородской области — по 26, в Самарской и Ульяновской областях — по 23, в Оренбургской области — 20, в Удмуртии — шестеро, в Кировской области — четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 10 августа в России подтверждено 892 654 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5118 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,43%. Полностью выздоровел 696 681 житель России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,34%.

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