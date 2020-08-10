Москва, , 13:47 — REGNUM Текущие оценки населением России необходимого дохода, чтобы достойно встретить старость, вполне адекватны, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя данные опроса о желаемом размере пенсии.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако если учитывать, что размер средней пенсии составляет порядка 15 тысяч рублей, без накоплений и инвестирования достичь такого уровня дохода россиянам при выходе на пенсию будет невозможно.

Для того, чтобы получить дополнительный доход, помимо средней пенсии российскому гражданину необходимо иметь на депозите в банке сумму около 12 млн рублей, что для большинства населения с точки зрения накоплений — недостижимая сумма.

Однако если у гражданина есть порядка 15−20 лет до пенсии, при использовании таких финансовых инструментов, как дивидендные акции и облигации на индивидуальном инвестиционном счете, достичь искомого варианта вполне возможно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, по данным опроса, чтобы достойно встретить старость после выхода на пенсию, жителям страны в среднем необходимо 59 тыс. рублей в месяц.

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