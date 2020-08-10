Междуреченск, Кемеровская область, 10 августа 2020, 13:42 — REGNUM В междуреченском доме для престарелых выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Все заражённые госпитализированы в медучреждения Новокузнецка.
«В доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, — сообщает «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на администрацию города. — В числе заразившихся — 18 постояльцев интерната и одна медсестра».
Уточняется, что по факту произошедшего проводится расследование.