Магас, , 13:41 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие выходные, 8 и 9 августа, был установлен коронавирус у 47 жителей республики. За минувшие сутки их число выросло еще на 16 человек. Таким образом, прирост составил 63 пациента, а общее число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 3885.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб на 10:00 10 августа. В минздраве РИ подтвердили эти цифры, отметив, что за все время выздоровели и выписаны 3276 человек.

В настоящее время в Ингушетии госпитализированы с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него 186 человек. У 64 из них коронавирус подтвержден лабораторно, из них 59 пациентов находятся в возрастной группе 65+.

В тяжелом состоянии находятся 17 человек, они помещены в реанимацию, двоим потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.