Йошкар-Ола, , 13:41 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 августа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений коронавирусной инфекцией достигло 3917 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 3404 жителя региона, таким образом более 86,90% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. 36 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа республика перешла на третий этап снятия ограничений в рамках режима повышенной готовности. В регионе возобновляется работа торговых центров, бань и кинотеатров. Разрешено возобновить деятельность туроператорских и турагентских организаций.