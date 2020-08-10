д. Манзурка, , 13:40 — REGNUM Фотография туалета, сделанного по программе улучшения деревенских школ в деревне Манзурка Иркутской области, завоевывает популярность в интернете. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на снимке изображено невероятно узкое помещение, пространство которого от стены до стены заполняют четыре унитаза, установленные всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Как пояснила на своей странице в Facebook Ирина Богатырёва, что это туалет действительно сделалипо программе улучшения деревенских школ.

Туалет в деревне Манзурка Иркутской области Цитата со страницы Ирины Богатырёвой Facebook

«Учителя говорят, что получились удобные тумбочки. А для туалетов по-прежнему есть кабинки на улице. На них подписаны не только классические М и Ж, но классы: 1−5, 6−9, 10−11. И отдельный — для учителей. На нем только буква Ж, разумеется. Сибирь, 21 век», — пишет Ирина Богатырёва.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в селе Дурой Приаргунского района соседнего Забайкальского края капитально отремонтировали школу, но подведя все необходимые коммуникации для того, чтобы дети могли пользоваться тёплыми унитазами и водопроводом, так и не решили вопрос с канализацией.

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