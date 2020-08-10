Иваново, , 13:36 — REGNUM Резкий рост уровня заболеваемости пневмонией по сравнению с августом 2019 года фиксируется в Ивановской области. Об этом сообщил на брифинге 10 августа первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

«За неделю с 3 августа по 9 августа выявлено 195 пневмоний. Напомню, за прошлую неделю — 160, за позапрошлую — 198. По сравнению с предыдущими годами это очень большая цифра. За аналогичную неделю 2019 года было выявлено 80 пневмоний», — цитирует Буянкина пресс-служба облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, из 26 положительных тестов на коронавирус, подтверждённых за минувшие сутки в Ивановской области, 18 были выявлены у пациентов с ОРВИ и пневмониями.