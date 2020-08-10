Москва, , 13:40 — REGNUM Стоимость недели бюджетного отдыха варьируется в диапазоне от 15 до 60 тысяч рублей в зависимости от места. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается Танзании, то у нас по-прежнему нет массового заезда на курорты этой страны. Пакеты, тем не менее, присутствуют, и средняя цена составляет 55−60 тысяч на человека в неделю», — сказала Ломидзе.

В Турции такой же вариант будет стоить порядка 20 тысяч рублей на человек, в России — 15−18 тысяч рублей, отметила глава АТОР.

«То есть разброс цен в бюджетном сегменте от 15 тысяч рублей в России до 60 тысяч рублей за человека в Танзании», — сказала Ломидзе.