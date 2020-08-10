Новосибирск, , 13:32 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели в Новосибирске из-за горящей мусорной свалки. Об этом на оперативном совещании при губернаторе сегодня, 10 августа, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что горящую свалку засыпали грунтом, но дым от неё продолжает беспокоить новосибирцев.

«Пока отклонений от норм ПДК не зафиксировано, — цитируют «НГС Новости» Локтя. — Есть системный вопрос, который требует разрешения. Во-первых, задолженность трёхмесячная регионального оператора по захоронению и размещению твёрдых коммунальных отходов составляет 55 миллионов 418 тысяч рублей. Кроме того, чтобы обеспечить доступ со всех сторон на полигон и далее не допускать подобных ситуаций, буду обращаться официально, просить дополнительный кусок земли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Новосибирске на улице Малыгина в Ленинском районе Новосибирска загорелась мусорная свалка.

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