Нальчик, , 13:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие выходные, 8 и 9 августа, подтверждена смерть от COVID-19 еще двоих пациентов. Это 45-летняя женщина и 69-летний мужчина. Оба они были жителями города Нальчика, сообщили 10 августа в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Общее число заболевших выросло на 43 человека — до 6127. Выздоровели за все время 5715 пациентов: за минувшие сутки — 19 человек, еще 41 — за прошедшие выходные. Умерли за все время пандемии от опасной инфекции 75 жителей республики.

В настоящее время число госпитализированных в Кабардино-Балкарии составляет 233 человека. Среди них лица с уже установленным диагнозом и с еще не подтвержденными результатами теста на коронавирус. В тяжелом состоянии находятся в реанимации 10 человек.