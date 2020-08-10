Москва, , 13:38 — REGNUM В августе цены на отдых в России и за границей выросли. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гурзуф. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Цены выросли в августе. Это нормальная картина, это пик высокого сезона», — сказала Ломидзе.

На внутреннем рынке в бюджетном сегменте туризма цены выросли в среднем на 10%, отметила глава АТОР.

«Цены выросли также на отдых в Турции, и они сопоставимы с прошлым годом. Если сравнивать российский и турецкий сегменты, то Турция дороже примерно на 30%», — заявила Ломидзе.

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