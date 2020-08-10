Саранск, , 13:20 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 составило 4798 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели в республике 3697 человек, таким образом, более 77,05% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже победили инфекцию. За последние сутки выписаны 26 человек. 36 жителей Мордовии скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 августа в республике возобновил работу ряд организаций, деятельность которых была приостановлена в фоне ограничений в рамках режима повышенной готовности. В частности, возобновились групповые занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, проведение тренировок спортивных сборных команд России и Мордовии, профессиональных спортклубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Также начали работу плавательные бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и центры активного отдыха в формате индивидуальных занятий и исключительно по предварительной записи.

Читайте также: В Мордовии возобновят работу бассейны, велопрокаты и клубы спортподготовки