Грозный, , 13:19 — REGNUM В Чечне подтвержден еще один случай смертельного исхода от COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора на 10 августа, общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 34 человек.

Всего за прошедшие выходные, 8 и 9 августа, в республике был подтвержден коронавирус еще у 34 человек. Общее число заразившихся достигло 2152 — это самый низкий результат на Северном Кавказе.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В то же время в Чечне выздоровели за все время 1423 пациента. Сняты с карантина за весь период — 30 021 человек, за последние сутки — 41.