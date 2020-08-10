Кигали, , 13:22 — REGNUM Жителей Руанды, уличенных в нарушении комендантского часа или в посещении общественных мест без масок для лица, массово отправляют на стадионы, где проводят ночные лекции об опасности коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам репортеров, правительство Руанды придерживается одного из самых жестких подходов на континенте по предотвращению распространения коронавируса.

По официальным данным, с середины июня около 70 000 человек, обвиненных в игнорировании комендантского часа или постановления об обязательном ношении масок для лица, были направлены полицией на многочасовые лекции об опасности коронавируса, которые проводят в местах содержания под стражей и на стадионах.

Во время лекций слушатели сидят на расстоянии не менее метра друг от друга, отмечают журналисты. Лекции, проводимые под наблюдением вооруженных сотрудников служб безопасности, заканчиваются на рассвете, когда присутствующие отправляются домой с приказом соблюдения режима самоизоляции.

Прессу часто приглашают присутствовать на лекциях, чтобы изображения слушателей на стадионах, могли побудить других не игнорировать меры безопасности.

«Меня дважды арестовывали, и оба раза я ночевала на стадионе. Оба раза меня задерживали после начала комендантского часа. Альтернативой было заплатить большой штраф, но у меня нет денег. Я ищу работу», — сказала 25-летняя Элли Ниганзе.

В Руанде было зарегистрировано чуть более 2000 случаев заражения коронавирусом. Уровень тестирования в Руанде (в стране было проведено более 280 000 тестов) является одним из лучших на континенте.

По мнению сотрудников полиции, жесткий подход играет значимую роль в сдерживании распространения вируса.

«Мы все еще задерживаем много людей, постоянно нарушающих правила. Как будто некоторые делают это намеренно, чтобы разозлить полицию», — заявил журналистам представитель полиции Джон Боско Кабера.

Правительство Руанды одним из первых в Африке ввело полный карантин в марте, распорядившись о закрытии магазинов, школ, а также о приостановке работы общественного транспорта.