Москва, , 13:15 — REGNUM Первый национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявил о продлении сроков приема заявок на участие до 15 августа. Как отметили в пресс-службе чемпионата, теперь еще больше талантливых молодых людей со всей России смогут присоединиться к соревнованию и получить шанс на стажировку и трудоустройство в ведущих медиакомпаниях, театрах и на киностудиях страны.

Участие в чемпионате бесплатное, первые два этапа проходят онлайн, а в заключительном туре соревнования все расходы берут на себя организаторы: финалисты ArtMasters приедут в Москву, чтобы пройти итоговые испытания на лучших площадках столицы, а также получат дополнительную уникальную возможность отправиться на «Тавриду», где они объединятся с участниками форума в коллаборации и реализуют собственные творческие проекты.

«Сегодня нас уже больше 7 тысяч человек, но, я уверен, это не предел. Главная задача чемпионата ArtMasters — «достучаться» до каждого талантливого профессионала, создать для него как можно больше возможностей и интегрировать в настоящую профессиональную среду. Мы получили целый ряд писем от организаций и участников с просьбой продлить срок приема заявок, именно поэтому мы приняли решение продлить еще на неделю, — рассказал руководитель дирекции национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин. — Мы также не понаслышке знаем, насколько сложно творческому человеку решиться на то, чтобы продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории. Но мы говорим и будем говорить дальше: нам важен талант каждого! Креативные индустрии сегодня очень остро нуждаются в новых кадрах, поэтому решайтесь, подавайте заявку и до встречи в финале».

На сегодняшний день к чемпионату присоединилось более семи тысяч участников со всей России. Больше всего заявок (32,1%) поступило от жителей Центрального федерального округа, на втором месте по количество поданных анкет — Северо-Западный федеральный округ (17,5%), на третьем — Приволжский округ (13,3%) Среди регионов лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург и Иркутск. Ежедневно статистика по федеральным округам также отображается на интерактивной карте на главной странице сайта чемпионата.

Среди компетенций наиболее популярными являются музыкальные профессии: звукорежиссер, композитор-аранжировщик и дизайнер звука в аудио-визуальных медиа. По ним поступило более 2 000 заявок. На втором месте — компетенции, связанные с производством видеоконтента: клипмейкер и режиссер монтажа. В общей сложности по ним подано более 1 600 заявок. На третьем — театральные, собравшие около 1 500 заявок.

Чемпионат ArtMasters призван стать трамплином в профессию для талантливых молодых людей со всей России. В рамках соревнования они смогут продемонстрировать свое мастерство, встретиться со своими кумирами из мира кино, театра и музыки и примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии. Победителей ждут денежные сертификаты на целевое использование на сумму от 150 000 до 500 000 рублей, а также возможность стажировки с последующим трудоустройством в ведущих медиакомпаниях, киноконцернах и учреждениях культуры страны. Принять участие в чемпионате могут профессионалы и любители без специального профильного образования в возрасте от 18 до 35 лет.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы. Стратегическим интернет-партнером чемпионата ArtMasters является компания Mail.ru Group.