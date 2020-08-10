Иваново, , 13:12 — REGNUM 26 новых носителей коронавируса выявлены за минувшие сутки в Ивановской области, данные привёл на брифинге 10 августа первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Из новых случаев 18 выявлены при обследовании пациентов с ОРВИ и пневмониями, восемь человек — по контакту с ранее заболевшими.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6676 человек, новых выздоровевших за сутки нет — всего с начала пандемии выписаны 5373 пациента. Статистика по смертности также не изменилась — скончались 107 человек. В стационаре находятся 426 пациентов, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.