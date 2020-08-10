Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Свердловские врачи выписали ещё 80 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 10 августа 2020 года, за минувшие сутки удалось выписать по выздоровлению 80 человек. Всего в регионе подтверждено 18 560 таких выписок с начала пандемии COVID-19.

Лечение продолжается в отношении 85 госпитализированных в тяжёлом состоянии (80 из них лежат в реанимации, 38 — подключены к ИВЛ), 272 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 337 смертей от COVID-19.

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