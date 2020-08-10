Стокгольм, , 13:36 — REGNUM В интервью немецкому новостному сайту Bild государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл поделился своим видением и мнением Агентства общественного здравоохранения Швеции по вопросу обязательного ношения масок. В частности, Тегнелл отметил, что введение масочного режима в Бельгии и Испании не привело к ожидаемому результату, — распространение коронавиурсной инфекции только увеличилось. Об этом 10 августа сообщила газета Expressen.

В интервью немецким журналистам Тегнелл рассказал о стратегии Агентства по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он повторял, что большой ошибкой в Швеции была неспособность остановить распространение инфекции в домах престарелых. Тегнелл также подчеркнул, что решение не запрещать посещение младших классов школ было хорошей мерой, которая дала детям возможность продолжать обучение, и, по данным властей, это не повлияло на распространение инфекции в обществе.

Однако по вопросу обязательного масочного режима Тегнелл остался непреклонным:

«Результат ношения этих изготовленных масок на удивление слабый, даже несмотря на то, что их носит очень много людей во всем мире. Меня удивляет, что у нас до сих пор нет большего количества или лучших исследований того, какой эффект на самом деле дает ношение масок… Такие страны, как Испания и Бельгия, заставили свое население носить маски, но количество заражений только увеличилось».