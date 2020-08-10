Самара, , 13:10 — REGNUM 50 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного регионального штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 7272 факта заражения этой инфекцией. При этом 5472 человек справились с ней, а 107 пациентов с COVID-19 скончались.

Отмечается, что на учете у врачей стоят 390 человек.

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