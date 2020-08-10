Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Системы безопасности шведских, как и любых других банков предназначены для предотвращения мошенничества и отмывания денег. Однако не всегда защитные меры помогают клиентам пользоваться услугами финансовых учреждений. Так произошло и в случае с банком SEB, система которого не позволила пожилому мужчине перевести деньги на счет его сына через личный кабинет. Об этом 10 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

75-летний Йоран Ланде несколько раз пытался перевести своему сыну более 5 000 шведских крон (€484). После нескольких телефонных звонков в службу поддержки мужчине все равно не удалось отправить деньги, после чего он был вынужден пойти в отделение банка.

«Мне препятствовали в проведении операции, поэтому пришлось пойти в банк. Там я встретил двух молодых людей, которые были сотрудниками банка. Один был очень милым, а другой, скорее, менее милым. Он сказал мне, что я слишком стар, чтобы обращаться с IT-системами, и поэтому банк блокирует перевод. И я подумал, что это дискриминация, потому что с IT-технологиями я проработал 20−25 лет как в промышленности, так и в оборонке», — рассказал Ланде.

Мужчина также отметил, что он не единственный, кому пришлось столкнуться с таким «проявлением эйджизма». Его семидесятилетние соседи также страдают от того, что банк ограничивает проведение транзакций.

Глава отдела по связям с общественностью SEB Франк Ходжем завил, что факта дискриминации по возрасту не было, а речь шла о защите банка и его клиентов.

«У нас есть системы безопасности, которые отслеживают схемы оплаты и анализируют схему оплаты каждого отдельного клиента. Если в нем есть что-то особенное, например, необычно крупный платеж или адрес получателя, который ранее не был известен, система может автоматически заблокировать такой перевод, чтобы защитить наших клиентов от мошенничества. Затем вам нужно позвонить в банк, чтобы иметь возможность производить платежи. К сожалению, пожилые люди чрезмерно подвержены риску стать жертвой мошенников», — заявил Ходжем.