Стокгольм, , 13:02 — REGNUM До наступления осени в стратегию Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией следует внести изменения. Профессор Стокгольмского университета, исследующий математические модели распространения различных вирусов, Том Бриттон полагает, что власти и ответственные медицинские службы должны сконцентрироваться на более тщательном отслеживании контактов с зараженными и усиливать меры по инфекционному контролю в случае локальных вспышек коронавируса. Послабление ограничений по соблюдению социального дистанцирования для возрастной группы 70+ и всего населения Швеции в целом следует отложить, по крайней мере, до середины сентября. Об этом 9 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Как известно уже многим, Швеция сильно пострадала в результате пандемии коронавирусной инфекции. Данные по смертности говорят сами за себя. Причина, по которой распространение вируса в Швеции было большим по сравнению с другими странами, скорее всего, заключается в том, что в Швеции изначально наблюдался более резкий рост числа инфицированных.

Агентство общественного здравоохранения Швеции и правительство, в частности, выделили четыре важные меры по инфекционному контролю: оставаться дома при малейших симптомах COVID-19, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и защищать группы риска.

Первые три меры, по мнению Бриттона, преуспели, в то время как две остальные не сработали. Впрочем, как отмечает профессор, винить власти за это не стоит, так как их реализация всецело ложилась на плечи граждан.

Со своей стороны, Бриттон предлагает следующие меры: отслеживание контактов тех, кто показал положительный результат при тестировании, введение ограничений на локальном уровне при вспышках распространения коронавируса, различать усиление негативной динамики на региональном и национальном уровнях с принятием последующих адресных мер, отказаться от поспешного снятия ограничений и снимать ограничения для возрастной группы 70+, исходя из эпидемиологической обстановки в августе и первой половине сентября.