Саратов, , 13:43 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 511 несовершеннолетних, среди них 32 ребенка в возрасте до 1-го года. Об этом в ходе брифинга рассказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

За последние сутки зарегистрировано три случая заражения среди детей. Всего выздоровели после лечения 342 ребенка. В стационарах находился 141 ребенок, остаются 25 детей с подозрением на коронавирус. Инфекция подтвердилась у восьмерых. Тяжелых среди инфицированных несовершеннолетних нет, добавил Шувалов.

Всего с начала пандемии среди жителей Саратовской области сняли с учета по коронавирусу более 27,5 тыс. человек. Под наблюдением медиков остаются 1336 саратовцев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по информации на 10 августа коронавирус выявили у 10 348 человек, за сутки тесты на коронавирус подтвердились еще у 95 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6339 человек, за сутки — 41 пациент. С момента начала наблюдения скончались 63 человека.

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