Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Уже через неделю в школах Швеции начнется учебный год для старшеклассников. Многие из них рассчитывают на свое возвращение в учебные аудитории после дистанционного обучения этой весной. Однако согласно новому постановлению, вступающему в силу 10 августа, обучение по-прежнему может проводиться дистанционно. Это сделано для уменьшения загруженности общественного транспорта. Об этом 10 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что перед началом лета Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендовало открыть старшие классы средней школы для очного обучения с той целью, чтобы уже осенью ученики смогли вернуться к полноценному обучению. Затем, 15 июня, рекомендация о сохранении дистанционного обучения была отозвана. Однако, согласно новым директивам, оно может продолжаться и в новом учебном году.

Не в последнюю очередь, это сделано с целью уменьшения нагрузки на работу общественного транспорта. Предполагается, что решения правительства позволить администрациям школ переносить проведение отдельных учебных занятий на удаленную систему позволит избежать скопления в автобусах и метро. Многие школы уже вводят для своих учащихся разное время начала утренних занятий.

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