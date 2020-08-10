Владимир, , 12:51 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 10 июля зарегистрировано 165 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Дарья Драй © ИА REGNUM

За последние сутки были подтверждены две смерти пациента с коронавирусом. За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5219 пациентов.

В регионе было проведено 169 тыс. 446 исследования на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 112 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 40 человек. На стационарном лечении находятся 39 пациентов с ОРВИ и 390 — с пневмонией.

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