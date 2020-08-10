Элиста, , 12:51 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 10 августа региональный оперативный штаб.

После коронавируса выздоровели ещё четыре жителя Калмыкии. В тяжёлом состоянии находятся десять человек, четверо из них получают лечение с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии за весь период пандемии составило 3 тыс. 52 человека, выздоровевших — 2 тыс. 165 человек. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 42 человека.

В настоящее время с признаками ОРВИ госпитализирован 341 человек. Режим самоизоляции по месту жительства соблюдают 1 тыс. 245 человек.

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