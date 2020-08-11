Норсборг, , 07:30 — REGNUM В ночь на 2 августа в Норсборге, муниципалитет Ботчюрка, расположенный в 85 километрах от Стокгольма, была застрелена 12-летняя девочка. Ребенок стал случайной жертвой конфликта двух местных преступных группировок. Спустя неделю журналисты посетили населенный пункт и пообщались с местными жителями и полицией, которые рассказали о намерении многих горожан покинуть Норсборг из-за возросшего уровня преступности. Об этом 9 августа сообщило новостное издание SVT Nyheter.

Убийство 12-летней девочки стало последней каплей для многих жителей Норсборга. В приватных беседах они признаются, что хотят покинуть город и переехать в более безопасное место.

«Все, с кем я разговариваю, страдают от того, что произошло. Я встречаю много людей, которые в отчаянии, не выдерживают. Многие думают, что это было последней каплей, и мне удалось пообщаться с некоторыми, кто намерен уехать отсюда. Они думают, что жить в Норсборге небезопасно», — рассказывает журналистам местный полицейский Мартин Лазар.

«И что вы говорите тем, кто намеревается уехать из Норсборга?» — спрашивают журналисты.

«Я пытаюсь уговорить их и сказать, что нельзя сдаваться. Мы, представители власти, действительно делаем все, чтобы создать максимально безопасную среду для наших граждан», — отвечает Лазар.

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