Осло, , 13:12 — REGNUM В муниципалитете Эндре-Эстфолд к югу от Осло введены строгие ограничения. За последние дни положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции показали тесты, взятые у 59 человек. Об этом 9 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Это критическая ситуация», — передает слова председателя муниципалитета Сакса Фрёшауга издание Västerbottens-Kurier.

По данным журналистов, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, в муниципалитете закрыты центры досуга, дошкольные учреждения, библиотеки, спортивные сооружения и места для купания. Сотрудников муниципальных служб здравоохранения обязали носить защитные средства органов дыхания и полости рта в течение всей рабочей смены, а не только при контакте с пациентами.

Проведение любых публичных мероприятий, независимо от числа их участников, находится по запретом. Сообщается, что жителям разрешено общаться только в пределах собственного дома.

«В муниципалитете Эндре-Эстфолд сейчас используется самые сильные инструменты, которые у нас есть, чтобы замедлить распространение (прим.: коронавирусной инфекции)», — добавил Фрёшауг.