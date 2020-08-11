Стокгольм, , 07:32 — REGNUM Посещение дошкольных образовательных учреждения в обязательном порядке и выплата надбавок тем, кто вовремя заканчивает старшие классы средней школы, — одни из многих предложений Комиссии по перезапуску экономики Швеции после кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом 9 августа сообщило новостное агентство Sveriges Radio.

Напомним, что Комиссия по перезапуску экономики Швеции создана по инициативе Торговой палаты Стокгольма и включает в себя ряд экспертов, готовящих предложения по ускорению темпов экономического роста после рекордного спада.

«Исходя из того, что у нас рецессия, что у нас происходят структурные изменения вследствие появления новых технологий и того, что у нас наблюдаются структурные проблемы в системе образования, я, естественно, думаю, что образование и развитие навыков абсолютно необходимы для того, чтобы мы могли выйти из этой рецессии. И когда мы это сделаем, мы сможем стать сильнее и лучше», — заявила Сюзанна Акум, курирующая вопросы образования в Комиссии.

Сообщается, что образование — один из десяти тематических блоков, по которому будут представлены программы реформ.

«Потратьте несколько часов в день на более структурированное обучение и развитие навыков, конечно, прежде всего, языковых знаний детьми», — добавила Акум.

«Посещение дошкольных образовательных учреждений должно быть не только обязательным, но и стать более серьезной частью школьного образования?» — спросили журналисты.

«Да, если речь идет об обучении различным навыкам», — ответила Акум.