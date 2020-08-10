Стокгольм, , 12:47 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции расходы Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации на осуществление депортации осужденных лиц резко возросли. Одно из объяснений заключается в ограничении международного авиасообщения, что привело к отмене большинства регулярных рейсов. Об этом 9 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Наши организационные возможности рассчитаны на организацию 5000 депортаций в год, а затем их количество резко сократилось. Но у нас еще остались и персонал, и средства на оплату расходов по привлечению персонала, и административные ресурсы и система планирования», — заявил Магнус Брусбек, руководитель транспортного подразделения Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации.

Прежде всего, речь идет о депортации лиц, ранее признанных виновными в совершении различных преступлений. Так, с начала апреля по конец июня 2019 года с территории Швеции было депортировано более тысячи человек, 900 из которых отправились в свои страны регулярными рейсами. Однако за аналогичный период 2020 года депортировать с территории Швеции удалось только 251 человека. Затраты на высылку одного человека выросли с 50 000 шведских крон (€4846) до 150 000 шведских крон (€14 540).