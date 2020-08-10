Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Представители авиаперевозчика «Уральские авиалинии» заявили, что уведомляли застрявшего в аэропорту в Минеральных водах военного журналиста Валерия Амирова об изменениях в расписании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Амиров должен был вылететь в Екатеринбург утром 10 августа, но рейс был отменён «по решению авиакомпании, в связи с оптимизацией расписания». По словам пассажира, ему не только не сообщили об изменениях, но даже вменили в вину, что журналист якобы не оставил номер мобильного телефона.

Сейчас же в «Уральских авиалиниях» заявляют другую версию произошедшего. «Пассажир был уведомлен заблаговременно, 08.08 путем смс-оповещения, сообщение абоненту доставлено», — сообщили в пресс-службе. За отмененный рейс Амирову вернут денежные средства. Будет ли журналисту предоставлено питание, зависит от самого пассажира, добавили в компании. «Если он желает пересесть на другой рейс авиакомпании, мы готовы предоставить», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист купил билет на отменённый рейс ещё месяц назад. Он отметил, что его не уведомили об изменениях в расписании, заявив, что он не оставил номер своего телефона. «Понятно, что ничего особо страшного не произошло, но просто обижает хамство», — сказал Амиров.

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