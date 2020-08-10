Москва, , 12:41 — REGNUM Американскую компанию Google наказали за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого контента. За это нарушение мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 1,5 млн рублей.

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Уточняется, что постановление о наложении штрафа вынесено за повторное нарушение. По данным Роскомнадзора, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, а более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в России вступил в силу закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень запрещённых сайтов. Уже к концу октября того же года операторы «Яндекс», ООО «Спутник» и ООО «Мэйл.Ру» выполнили требование законодательства и подключились к Единому реестру запрещённой в РФ информации.

Исключение составил только Google. Требования Роскомнадзора следовать букве закона должного действия со стороны американской компании не возымели. В результате за отказ от фильтрации запрещённого контента в декабре 2018 года Google была оштрафована на 500 тыс. рублей.

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