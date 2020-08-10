Нижний Новгород, , 12:41 — REGNUM В Нижегородской области прошли тестирование на наличие коронавируса 631 238 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средний показатель тестирования вырос за последние сутки на 0,5% и составил 19 708 человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки протестирован 3561 житель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 10 августа выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 достигло 25 009 случаев.

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