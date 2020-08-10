Пенза, , 12:42 — REGNUM По состоянию на 10 августа в Пензенской области сняли с коронавирусного учета более 26,3 тыс. человек. Под наблюдением медиков еще остаются 3276 жителей региона. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатор Дина Черёмушкина.

Операционный блок Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди вновь выявленных случаев инфицирования за последние сутки, подтвердились два теста на COVID-19 среди детей в возрасте 4-х и 7-ми лет. Самое большое число инфицированных зарегистрировано в столице области — 22 человека, 14 пациентов — в Заречном.

С начала пандемии региональными лабораториями проведено более 212,3 тыс. исследований, обследовано свыше 203,8 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 10 августа наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 6999 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 45 жителей региона.

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