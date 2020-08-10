Москва, , 12:45 — REGNUM Спрос на отдых Турции после решения возобновить перелёты оказался ожидаемо высоким. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отдыхающие в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Первые рейсы заполнены почти на 100%. Это говорит о высоком спросе. То есть никакого сюрприза тут не произошло», — сказала глава АТОР.

При этом продажи билетов и путевок шли волнообразно, отметила Ломидзе.

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