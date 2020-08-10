Черкесск, , 12:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в течение нескольких дней тушили пожар в Карачаевском участковом лесничестве. К работам по ликвидации возгорания были привлечены 140 человек, использовалось 35 единиц техники, сообщили 10 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Лесные пожары skeeze

К 20:00 9 августа лесной пожар удалось локализовать. Всего было охвачено огнем 2,8 гектара леса. Пожар имел низовой характер: горела и тлела лесная подстилка и валежник в горной местности.

Из-за сложности рельефа работа огнеборцев была значительно осложнена. Не способствовал ускорению тушения пожара и сильный ветер. Однако с участием специалистов МЧС, а также сотрудников Карачаевского, Кубанского, Зеленчукского, Урупского лесопожарного участка лесной пожарной охраны пламя удалось сбить.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии горит 3,2 гектара леса в Карачаевском лесничестве