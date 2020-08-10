Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 августа выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 достигло 25 009 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

До настоящего момента полностью выздоровели 21 615 жителей области, то есть более 86,42% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. За выходные выписаны по выздоровлении 394 жителя области.

По данным общероссийского оперативного штаба, 410 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 августа выявили 792 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 110 997 случаев.