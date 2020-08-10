Омск, , 12:31 — REGNUM По состоянию на 10 августа в Омской области выявлено 7856 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 108 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 69 человек, за весь период — 4839.

За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 97.

Как сообщало иа, по состоянию на 7 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 7531 человека.

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