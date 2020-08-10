Москва, , 12:30 — REGNUM В Москве рассчитывают на сдержанное отношение белорусских властей к кандидатам в президенты Белоруссии, которые проиграли на прошедших выборах, сообщает 10 августа РИА Новости.

Источник отметил, что российские власти надеются на законность процессов, проходящих в Белоруссии после выборов. Москва рассчитывает на принятие результатов выборов проигравшими и на сдержанность победителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Кандидат в президента Светлана Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.